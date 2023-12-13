Експосадовець на Одещині прдбав землі на мільйон, яку "подарував" батькові, та звів будинок – "Схеми"

Після затримання Мельниченка на його майно був накладений арешт. Та згодом арешт із них зняли через те, власником став його батько.

Ексголова Білгород-Дністровської районної ради Григорій Мельниченко, якого звинувачують у незаконному привласненні державного майна, у 2022 році придбав дві земельні ділянки вартістю майже мільйон гривень.

Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Схеми".

За інформацією видання, ці ділянки Мельниченко придбав ще будучи у статусі голови Білгород-Дністровської райради на Одещині.

Як з'ясували "Схеми", ці ділянки розташовані на березі річки Дністер у прикордонному селі Маяки Одеської області, неподалік родинної бази відпочинку "Дім Рибалки". Саме звідти Мельниченко регулярно публікує фотографії у соцмережах.

У лютому 2023 року, відповідно до даних земельного кадастру, ці ділянки оцінили у майже 380 тисяч гривень – що у 2,5 раза дешевше вартості, яку вказав Мельниченко у декларації.

"Згодом цю землю, Мельниченко подарував батькові, після чого на одній з ділянок, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з’явився 400-метровий будинок. Переоформлення прав на батька в майбутньому дозволило зняти арешт із цих ділянок у справі проти Григорія Мельниченка", – зазначають журналісти.

Справа Григорія Мельниченка

Нагадаємо, 10 серпня 2023 року стало відом про обшуки в голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка. Того ж дня прокуратура повідомила Мельниченку про підозру в розкраданні в особливо великих розмірах. 18 серпня Мельниченко написав заяву про відставку.

За інформацією слідства, посадовець заволодів швидкісним катером Держекоінспекції.

Мельниченка відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн. Згодом в одеських ЗМІ писали, що його бачили в місцевій кальянній.

Раніше у ЗМІ повідомили, що Генштаб за бюджетні кошти купував дорогі ікони, шахи та Apple Watch.

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