Експосланець Трампа зробив гучну заяву про удари України по Росії

Трамп і Келлог. / © Associated Press

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Україна повинна мати повну свободу завдавати ударів по цілях на території Росії у відповідь на агресію Кремля.

Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю Bloomberg Television.

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Американський політик послався на власний досвід війни у В’єтнамі та наголосив, що у збройному конфлікті противнику не можна залишати жодних «безпечних гаваней». З його слів, Москва раніше атакувала енергетичну інфраструктурі України, а тому Київ має самостійно визначати, по яких цілях на території Росії завдавати ударів у відповідь.

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«Нехай українці роблять те, що у них дуже добре виходить», — наголосив Келлог і додав, що Росія не виграє війну, а лише затягує її.

Водночас він назвав «шумом» заяву Дональда Трампа, що, мовляв, Володимиру Зеленському слід замислитися над тим, щоб залишити посаду президента України. Ексспецпредставник президента США не очікує, що остання суперечка між лідерами переросте у щось подібне до їхньої сварки в Овальному кабінеті в лютому 2025-го.

Келлог зауважив, що обидва лідери мають схожі риси характеру: «обидва певною мірою вперті, обидва висловлюють свою думку».

Причиною нового загострення стала домовленість Трампа з «фюрером» Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизпалива на світові ринки. Келлог заявив, що ця домовленість не вигідна Кремлю й навряд чи матиме відчутний вплив на ринок.

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«Він намагається скористатися виборами, що наближаються в США, він намагається скористатися президентом Трампом просто зараз. І більшість людей це розуміють», — наголосив американський політик.

З його слів, «фюрер» Путін реагує з позиції слабкості, а не сили. Окрім того, Келлог додав, що РФ вже зазнала від 1,2 до 1,5 млн жертв у війні — це більше, ніж зазнав Радянський Союз під час десятирічної війни в Афганістані.

«З риторикою все якось само собою владнається. Подивіться, що відбувається на місцях», — додав Келлог.

Риторика Трампа — останні новини

Дональд Трамп різко змінив підхід до війни Росії проти України: послабив обмеження на імпорт російського дизельного пального, почав тиснути на Київ через удари по російських НПЗ і посилив критику українського керівництва.

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Український журналіст Віталій Портников пояснив, чому Трамп вимагає змінити президента України. Американський лідер зацікавлений у появі на чолі України політика, який погоджуватиметься з його вимогами.

Оглядачки The Atlantic Енн Епплбаум висловила думку, що Трамп став на бік Путіна і зруйнував політику США останніх десятиліть. Такі дії можуть свідчити про спробу домогтися поступок від Києва та врятувати російську економіку.

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