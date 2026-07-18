Експосол на Кіпрі звинуватив МЗС у корупції: що відповіли у міністерстві

Сергій Ніжинський

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В МЗС прокоментували скандальну заяву експосла на Кіпрі Сергія Ніжинського, який недавно подав у відставку, звинувативши дипустанову у корупції.

Коментар МЗС передає «24 канал».

В МЗС запевнили, що звернуться «до компетентних органів» для ретельної перевірки зроблених дипломатом заяв.

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Міністерство називає заяви Ніжинського «брехливими та безпідставними звинуваченнями у нібито корупції чи інших протиправних діях, які не мають під собою жодних підстав».

У пресслужбі МЗС припустили, що діями Ніжинського може рухати особиста образа та мотив помсти після того, як його відкликали з посади посла на Кіпрі. У відомстві вважають, що емоції колишнього дипломата «не додають правдивості озвученим звинуваченням».

За інформацією міністерства, саме попередня діяльність Ніжинського на посаді завдала шкоди державі. Зокрема, йдеться про винесення в публічну площину особистого конфлікту з Еллінасом Христодулосом, який є кандидатом на посаду почесного консула України в Республіці Кіпр.

На думку МЗС, цей інцидент та низка пов’язаних із ним скандалів спровокували:

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Серйозні репутаційні ризики для Міністерства закордонних справ;

Загрозу для двосторонніх дипломатичних відносин між Україною та Кіпром;

Негативний вплив на зовнішньополітичні інтереси держави загалом.

У відомстві також звернули увагу на те, що нинішні гучні заяви експосла вже активно підхопили та поширюють російські й проросійські інформаційні ресурси.

«Переконані, що потік свідомості та безпідставних звинувачень лише підтверджує своєчасність та правильність рішення про відкликання згаданої особи з посади посла», — підсумували в МЗС.

Що наговорив Ніжинський

Нагадаємо, місяць тому посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку. Він пояснив свою відставку «у зв’язку з вимогою міністра закордонних справ Сибіги виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі».

Як передає «Дзеркало тижня», а засіданні ТСК Ніжинський зробив низку скандальних заяв. Зокрема, він стверджував, що на Кіпрі нібито діяла злочинна організація, до якої входив колишній головний «обнальщик» Януковича на острові Еллінас Христодулос. Його хотіли призначити почесним консулом у республіці, що власне і підтвердили в коментарі МЗС.

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Ніжинський стверджує, що люди Христодулоса нібито навіть хотіли його викрасти

«Хай всі знають про всю корупцію в МЗС… Я, можливо, не розуміючи сам, перекрив дороги і потоки певній групі осіб, де Христодулос фігурує як особа, яка задіяна для виводу грошей за кордон. Я вважаю, що причиною бажання МЗС призначити Христодулоса на посаду почесного консула України в Кіпрі є корупція. Це зло, яке повністю охопило МЗС», — говорив НІжинський.

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