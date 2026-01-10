Експосол США пояснив, чому згода Росії на гарантії безпеки Україні не потрібна

Вільям Тейлор / © Associated Press

Про це в етері Еспресо заявив американський дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні у 2006–2009 роках та тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів у Києві у 2019–2020 роках Вільям Тейлор.

За його словами, у межах так званого 20-пунктного плану між Україною та США за участю європейських партнерів уже досягнуто суттєвого поступу.

«Щодо 20-пунктного плану, чи „пазлу“, то я вважаю, що між українською та американською сторонами за участю європейських партнерів було досягнуто відчутного прогресу в узгодженні цих положень. Це справді можна розглядати як важливий крок уперед», — зазначив Тейлор.

Водночас дипломат переконаний, що справжня мета Росії у переговорному процесі полягає у затягуванні часу. За його оцінкою, Кремль не сприймає переговори як реальний шлях до миру.

«Я не бачу підстав вважати, що Росія долучилася до цього процесу всерйоз. Відверто кажучи, я не думаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозно», — наголосив він.

За словами Тейлора, Москва свідомо зволікає, намагаючись виграти час, а диктатор Путін не розглядає переговори як інструмент врегулювання.

Експосол також підкреслив, що безпекові гарантії з боку США та Європи мають на меті запобігти повторному вторгненню Росії в Україну.

«Попри значний прогрес, досягнутий між американцями, українцями та європейцями щодо цього 20-пунктного плану, немає жодних ознак того, що Росія готова його підтримати. І зрештою нам не потрібно, щоб вона давала на це згоду», — пояснив дипломат.

Він додав, що у питаннях безпеки позиція Москви не є визначальною.

«Згода Росії не є необхідною ні для гарантій безпеки, які Сполучені Штати надають Україні, ні для гарантій з боку європейських партнерів, ні для дій, на які готова коаліція держав, що підтримують Україну. Згода Росії нам не потрібна. Ми маємо діяти, бо прагнемо безпеки для України, не хочемо допустити повторного вторгнення і прагнемо стримати Росію від подальших агресивних дій», — підсумував Тейлор.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий узяти на себе зобов’язання щодо участі США в майбутній обороні України. Однак його згода пов’язана з упевненістю в тому, що Російська Федерація не спробує напасти знову.

Ми раніше інформували, що Україні пообіцяли сильні гарантії безпеки у разі нового удару Росії.