Експосол США в Україні закликав Білий дім надати Україні нову летальну зброю: чому це важливо

Експосол США в Україні закликав Білий дім надати Україні нову летальну зброю: чому це важливо

Також потрібно посилювати також військові можливості в країнах на східному фланзі НАТО.

Владі США варто надати Україні нову летальну зброю, а також посилити союзників на східному фланзі НАТО прямо зараз, ще до запланованих у січні різноформатних переговорів із Росією.

Про це заявив експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, - пише "Укрінформ".

"Це, по-перше, посилить стримувальний фактор (проти Росії – ред.), а, по-друге, надішле Москві меседж, що нас не залякати", - зауважив Гербст.

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Також, за його словами, паралельно – до початку переговорів із росіянами – потрібно посилювати також військові можливості в країнах на східному фланзі НАТО.

"Це матиме такий же ефект, як і відправлення зброї в Україну прямо зараз", - зауважив він.

Гербст пояснив, що США таким чином змусили б Путіна сплатити ціну за його залякування, коли він вдавався до нарощування сил навколо України. А після цього вже можна говорити про те, які наслідки чекатимуть РФ, якщо вона вирішить піти масштабним наступом проти України.

До слова, президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Раніше МЗС РФ опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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