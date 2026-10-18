Експосолка США звинуватила Трампа у допомозі Кремлю: що сказала про Україну

Бріджит Брінк / © Associated Press

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Рішення Дональда Трампа грають на користь Росії, послаблюють підтримку України та створюють загрози для безпеки Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Про це заявила колишня посолка США в Україні (2022–2025 роки) та демократка Бріджит Брінк у соцмережі Х.

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Брінк нагадала, що півтора року тому Трамп припинив допомагати Україні захищати себе та чинив тиск на Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду з Росією.

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«Тепер Трамп активно підтримує Путіна: скасовуючи санкції, зриваючи StarShield та укладаючи угоду щодо дизельного палива. Це відбувається, коли Путін намагається залишити без електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей, тоді як Україна вступає в зиму», — заявила дипломатка.

Брінк наголосила, що поступки і заспокоєння диктатора ніколи не дають результату.

Вона закликала адміністрацію Трампа протистояти агресії та підтримувати партнерів і союзників США.

«Ми бачимо, що стається, коли ми цього не робимо: підбадьорений Путін випробовує оборону НАТО, прагнучи розширити свою війну. Підтримка Трампом агресії Росії коштує життів українців, наражає на небезпеку наших союзників і загрожує нашій національній безпеці. Це серйозна помилка», — підсумувала Бріджит Брінк.

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Раніше Володимир Зеленський попередив, що пряма підтримка Москви з боку Вашингтона матиме катастрофічні наслідки.

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