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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Експосолка США звинуватила Трампа у допомозі Кремлю: що сказала про Україну

Бріджит Брінк заявила про загрозу безпеці США через рішення Трампа і закликала Вашингтон припинити тиск на Україну.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Бріджит Брінк

Бріджит Брінк / © Associated Press

Рішення Дональда Трампа грають на користь Росії, послаблюють підтримку України та створюють загрози для безпеки Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Про це заявила колишня посолка США в Україні (2022–2025 роки) та демократка Бріджит Брінк у соцмережі Х.

Брінк нагадала, що півтора року тому Трамп припинив допомагати Україні захищати себе та чинив тиск на Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду з Росією.

«Тепер Трамп активно підтримує Путіна: скасовуючи санкції, зриваючи StarShield та укладаючи угоду щодо дизельного палива. Це відбувається, коли Путін намагається залишити без електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей, тоді як Україна вступає в зиму», — заявила дипломатка.

Брінк наголосила, що поступки і заспокоєння диктатора ніколи не дають результату.

Вона закликала адміністрацію Трампа протистояти агресії та підтримувати партнерів і союзників США.

«Ми бачимо, що стається, коли ми цього не робимо: підбадьорений Путін випробовує оборону НАТО, прагнучи розширити свою війну. Підтримка Трампом агресії Росії коштує життів українців, наражає на небезпеку наших союзників і загрожує нашій національній безпеці. Це серйозна помилка», — підсумувала Бріджит Брінк.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що пряма підтримка Москви з боку Вашингтона матиме катастрофічні наслідки.

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