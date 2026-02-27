Експрем'єр-міністр Британії став радником у Зеленського

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Експрем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обійняв посаду одного з кількох міжнародних радників, які допомагають українському уряду з економічним відновленням. Він консультуватиме як президента Зеленського, так і його економічну радницю, колишню віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

Про це повідомляє The Independent.

Повідомляється, що робота колишнього британського прем’єр-міністра в Міжнародній консультативній раді з економічного відновлення України буде неоплачуваною.

Ріші Сунак уже взяв участь у першій зустрічі ради, на якій були присутні представники міжнародних фінансових інституцій, зокрема президент World Bank Аджай Банга та керівник European Bank for Reconstruction and Development Оділь Рено-Бассо, а також керівники великих компаній.

«Захід потребує сильної України, а сильна Україна потребує сильної економіки… Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка допомагатиме президентові [України Володимиру] Зеленському в економічному відновленні», — заявив Сунак.

У дописі на X Володимир Зеленський заявив, що група обговорила «зміцнення енергетичної стійкості України» напередодні наступної зими, а також «ширші можливості для інвестицій», зокрема в оборонну промисловість країни.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оголосила про нові військові, гуманітарні та енергетичні пакети допомоги Києву. В Лондоні наголошують: підтримка України є питанням власної безпеки Британії та всієї Європи.

Окрім того, британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливої миротворчої місії в Україні. Їх можуть відправити, якщо країна укладе мирну угоду з Росією.