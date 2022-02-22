Експрезидент Польщі вилаявся, коментуючи дії Путіна щодо ОРДЛО, та закликав прийняти Україну до НАТО

Кваснєвський вважає, що Росія продовжуватиме знищувати Україну.

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський не підбирав слів, коментуючи звернення керівника країни-агресорки до росіян та визнання ОРДЛО. Він наголосив, що Захід повинен прийняти Україну до НАТО.

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Про це пише польське видання wprost.pl.

Александр Кваснєвський наголосив, що Путін хоче повернути Україну до російської сфери впливу. Експрезидент Польщі вважає, що поки Росія не наважиться на повномасштабну війну проти України, оскільки для агресорки це буде дорого коштувати і українці чинитимуть опір.

"Він хоче, щоб вся Україна була у російській сфері впливу. Путін каже, що українці не є нацією, що Україна не має традиції державності. Він узяв Крим, а тепер бере Донецьк та Луганськ. На жаль, слід очікувати на подальші кроки", - сказав Кваснєвський.

Кваснєвський додав, що Росія продовжуватиме дестабілізовувати ситуацію в Україні, завдаючи шкоди економіці.

"Руйнація України продовжуватиметься, буде постійна дестабілізація, внаслідок чого економіка не зможе розвиватися, а інвесторів не вистачатиме. Це цинічна та безжальна гра на виснаження", - сказав Кваснєвський.

Експрезидент Польщі вважає, що Захід ще може врятувати Україну прийнявши її до НАТО, хоч це і буде ризикованим кроком.

Також Александр Кваснєвський зазначив, що він проаналізував виступ президента країни-аресорки та зазначив, що Путін втратив зв'язок з реальністю.

"Те, що він сказав учора про Україну у своїй, здавалося б, спокійній, неупередженій манері, було жахливим", - наголосив колишній польський голова.

Коментуючи заяву Путіна Кваснєвський запитав ведучу, ви можна використовувати "міцні слова". Після цього він сказав, що це його роздратувало, використовуючи польську нецензурну лайку.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 22 лютого провів засідання із польськими міністрами та зазначив, що потрібно негайно зупинити вторгнення Росії на територію України.