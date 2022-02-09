Експрезидент Польщі закликав атакувати Москву, якщо Путін захопить Київ

За словами Валенси, Путін "зайшов занадто далеко".

Колишній президент Польщі Лех Валенса (1990—1995 рр.) закликав весь світ мобілізуватися і не допустити нападу Росії на Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна відповідь – атака на Москву", — переконаний Валенса.

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Експрезидент Польщі зізнався, що раніше дуже поважав Путіна і підтримував його. Проте зараз президент Росії, за словами Валенси, "зайшов занадто далеко".

Політик зазначає, що Україні та Заходу "не можна відступати", адже "кожна наступна атака (Росії — Ред.) буде ще гіршою".

У відповідь на запитання журналіста, що у ЄС немає спільної позиції щодо Росії і Німеччина з Францією мають свої інтереси, Валенса сказав, що "ці інтереси все одно будуть зруйновані, якщо дозволити Путіну напасти на Україну".

Для підтримки України політик закликає Польщу "зробити все можливе, навіть оголосити набір добровольців".

"Це наш спільний інтерес – жодного кроку назад", — сказав він.

Раніше ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав Росію "серійним ґвалтівником" і заявив, що вона "отримає по я*цях".

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