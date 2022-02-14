Експрезидент Польщі заявив про готовність негайно виїхати до Києва "для захисту"

Деталі поїздки він не повідомив.
Колишній польський президент Лех Валенса заявив про готовність виїхати до України на тлі загрози вторгнення Росії.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Повідомляю про готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарного захисту", - йдеться у його дописі.
За його словами, посол України в Польщі повідомлено про таке рішення. Інші деталі можливої поїздки політик не повідомив.
До слова, раніше Валенса закликав весь світ мобілізуватися і не допустити нападу Росії на Україну. За його словами, як Путін атакує Київ, то треба атакувати у відповідь Москву.
Нагадаємо, що американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.
У Білому домі раніше заявили, що Російська Федерація може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - напад може статися до 20 лютого. За даними видання Bloomberg, можливе вторгнення Росії до України розпочнеться 15 лютого.
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