Експрезидент США пригадав історію, як Путін образив його собаку

Колишній президент США Джордж Буш розповів історію, як російський диктатор Володимир Путін образив його собаку.

Про це експрезидент США пригадав під час форуму Yalta European Strategy, що пройшов 8-9 вересня у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Він побачив мого тер’єра і сказав: "Хіба це собака?". Потім у Москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що Путін лише запитав: "Чому?", – розповів Джордж Буш-молодший.

Експрезидент США підкреслив що ця історія також дуже показова для розуміння характеру Путіна, бо диктатор Росії завжди хоче демонструвати свою силу.

"Натомість він вважав Росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ", – зазначив він.

Джордж Буш-молодший також допустив зменшення підтримки України після президентських виборів у США.

"В обох партіях є тенденції до ізоляціонізму. Тому важливо, щоб хтось пояснював американцям, чому Україна важлива. Якщо Україна впаде, то якою буде доля її сусідів, зокрема Польщі чи Румунії?", – сказав він.

Нагадаємо, президент Бразилії підтримав Путіна і запевнив, що його не арештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро.

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