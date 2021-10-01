Експрезидента Франції засудили до року за ґратами: Саркозі пообіцяв боротися до кінця

За його словами, не можна карати двічі за одне й те саме.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, якого засудили до року ув'язнення, заявив, що буде вести боротьбу до кінця.
Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.
"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив спір. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, бо кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю", — йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що не можна карати двічі за одне й те саме.
"Я просто прагну, щоб законодавство здійснювалося щодо мене, так само як щодо будь-якого іншого підсудного", — зауважив колишній президент.
За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро — майже вдвічі більше дозволеної межі.
Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.
У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув'язнення, з яких шість місяців умовно. Але суд виніс вирок про рік ув'язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.
Нагадаємо:
- 1 березня паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним в корупції і торгівлі впливом. 66-річного Саркозі звинуватили в тому, що він намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії. Експрезидент засуджений до трьох років позбавлення волі: два роки умовно і один рік — ув'язнення. Адвокати оскаржать вирок.
- Також Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.