Експрезидента Франції засудили до року за ґратами: Саркозі пообіцяв боротися до кінця

Експрезидента Франції засудили до року за ґратами: Саркозі пообіцяв боротися до кінця

За його словами, не можна карати двічі за одне й те саме.

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, якого засудили до року ув'язнення, заявив, що буде вести боротьбу до кінця.

Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.

"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив спір. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, бо кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю", — йдеться в повідомленні.

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Він зазначив, що не можна карати двічі за одне й те саме.

"Я просто прагну, щоб законодавство здійснювалося щодо мене, так само як щодо будь-якого іншого підсудного", — зауважив колишній президент.

За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро — майже вдвічі більше дозволеної межі.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув'язнення, з яких шість місяців умовно. Але суд виніс вирок про рік ув'язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.

Нагадаємо:

1 березня паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним в корупції і торгівлі впливом. 66-річного Саркозі звинуватили в тому, що він намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії. Експрезидент засуджений до трьох років позбавлення волі: два роки умовно і один рік — ув'язнення. Адвокати оскаржать вирок.

Адвокати оскаржать вирок. Також Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.

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