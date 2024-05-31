Експрезидента США Трампа визнали винним у кримінальній справі: Орбан підбадьорив політика

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав експрезидента США Дональда Трампа продовжити свою боротьбу напередодні президентських виборів у листопаді, незважаючи на те, що політика визнали винним у кримінальній справі.

Заява очільника угорського уряду з'явилася у його соцмережі Х (Twitter).

Орбан назвав Трампа "людиною честі". З його слів, він на посаді президента США завжди ставила Америку "на перше місце".

"Він користувався повагою в усьому світі і використовував цю повагу для розбудови миру. Нехай люди винесуть свій вердикт у листопаді цього року! Продовжуйте боротися, пане президенте!" – написав глава угорського уряду.

Трампа визнано винним у справі про фінансові махінації

Суд присяжних Мангеттена визнав колишнього американського президента Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо "чорної бухгалтерії" в Нью-Йорку. Йдеться про фальсифікації ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці за кілька тижнів до виборів 2016 року.

Прокурори стверджують, що Трамп наказав своїй команді докласти всіх зусиль, аби не допустити негативних публікацій про нього. Саме з цією метою було виплачено 130 тис. доларів порноактрисі, з якою він нібито мав сексуальний контакт за десять років до того.

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