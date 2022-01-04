Експрезидента США Трампа з дітьми викликали до суду у справі про шахрайство: подробиці

Експрезидента США Трампа з дітьми викликали до суду у справі про шахрайство: подробиці

Компанії Trump Organization, в якій діти експрезидента США обіймали керівні посади, закидають податкові злочини.

Колишнього президента Дональда Трампа та двох його старших дітей викликали до суду у справі щодо діяльності компанії Trump Organization.

Про це із посиланням на заяву Офісу генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летиції Джеймс від понеділка, 3 січня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в межах багаторічного цивільного розслідування вони повинні будуть надати свідчення і документи щодо таких питань, як "оцінка власності, що належить або контролюється" екслідером США чи його компанією.

"Поки триває розслідування фінансових операцій Trump Organization, генпрокурорка Джеймс домагається свідчення під присягою з боку Дональда Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп, - заявили в нью-йоркській генпрокураторі. - Попри численні спроби затягнути наше розслідування з боку Trump Organization, ми впевнені, що на наші питання будуть надані відповіді і правда буде розкрита".

У виданні зауважують, що старші діти Трампа є довіреними союзниками свого батька й обіймали керівні посади в його компанії Trump Organization.

Демократка Джеймс, зі свого боку, витратила понад два роки на те, щоб з'ясувати, чи не вводила компанія експрезидента США в оману банки і податкові органи. Прокурорка вважає, що Trump Organization могла надавати неправдиві дані щодо вартості своїх активів, щоб отримувати вигідні умови позички та ухилятися від податків.

Як повідомлялося, Trump Organization і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу закидають податкові злочині. Згідно з даними прокуратури, 15-річна схема допомагала керівництву компанії ухилятися від сплати податків і, водночас, таємно отримувати від влади пільги.

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У травні Генпрокуратура Нью-Йорка розпочала кримінальне розслідування щодо Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи Трампа.

Зауважимо, що цивільне провадження відкрили у 2019 році. Воно стосувалося тверджень про те, що експрезидент завищив вартість своїх активів для банків під час пошуку позик і занизив їх, аби зменшити податки.

Тим часом сам Дональд Трамп вважає ситуацію "політичним полюванням на відьом з боку радикальних лівих демократів", в якому Нью-Йорк грає головну роль.

Trump Organization - це сімейна холдингова компанія, яка володіє готелями, гольф-клубами та іншою нерухомістю, і є "наріжним каменем" глобального бренду Трампа.

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