Ексрадник Трампа назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО

Джон Болтон. / © Reuters

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Якщо Сполученні Штати Америки вирішать не застосовувати силу у відповідь на агресію агресорки Росії проти держави-члена НАТО, то це може спровокувати Кремль до нападу на Північноатлантичний Альянс.

Про це заявив колишній радник американського президента Дональда Трампа Джон Болтон в інтерв'ю LIGA.net.

"Я вважаю, що це було б трагедією не тільки для країни, яка зазнала агресії, а й для всього західного світу. Це продемонструвало б, що мета Радянського Союзу від часів Холодної війни - розколоти Західний альянс - нарешті здійснилася", - висловився Болтон.

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З його слів, наразі Москва не має достатньої військової сили, щоб наражатись на конфлікт з НАТО. Втім, Кремлеві надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який дав би сухопутний доступ до Калінінградської області - як це було за часів СРСР.

Болтон вважає, що ігнорування агресії російського диктатора Володимира Путіна щодо країн Балтії чи Польщі може призвести до жахливих наслідків. Як тільки це станеться, каже політик, буде скасовано положення п'ятої статті про те, що напад на одного члена НАТО прирівнюється до нападу на всіх.

"Це фактично означатиме кінець НАТО", - заявив Болтон.

Напад РФ на НАТО

Очільник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі каже: низка “маркерів” свідчать, що РФ у майбутньому може готуватись до наступу проти Фінляндії. З його слів, Москва продовжить нарощування сил біля фінських кордонів після закінчення війни в Україні.

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Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен також попередив про ризики для безпеки Європи, адже європейська ініціатива щодо України розгортається надто повільно.

Тим часом Європа вже стурбована ймовірним конфліктом з НАТО. За інформацією WSJ, Росія може спробувати перевірити згуртованість альянсу, вторгнувшись до невеликої країни НАТО. Наприклад, до Естонії, в якій проживає значна кількість росіян.

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголошує: європейські розвідки стверджують, що через три-п’ять років Росія зможе зібрати достатньо сил, щоб спробувати вдертися принаймні до однієї країни ЄС чи НАТО.

Дата публікації 07:10, 17.05.25 Кількість переглядів 103 Трамп про переговори в Туреччині: не вважає Путіна перешкодою до миру!