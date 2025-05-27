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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Ексрадник Трампа розкрив, чому Росія наполягає на завідомо неприйнятних умовах миру

Кремль не розраховує на виконання своїх вимог щодо України, а прагне заморозити війну та послабити НАТО у регіоні.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ексрадник президента США Джон Болтон

Ексрадник президента США Джон Болтон. / © Associated Press

Ексрадник президента США з нацбезпеки та колишній посол в ООН Джон Болтон заявив, що Росія висуває неприйнятні вимоги на переговорах, розуміючи, що вони не будуть виконані, і прагне до заморожування війни за вигідною собі лінією.

Про це він сказав в інтерв’ю 24 каналу, коментуючи останній раунд переговорів у Стамбулі, під час якого Кремль, за його словами, зажадав виведення ЗСУ з територій чотирьох українських областей, які лише частково окуповані РФ.

“Я думаю, Кремль розуміє, що ці вимоги не будуть виконані. Найбільше, на що росіяни можуть розраховувати найближчим часом — це замороження позиції неіснуючої лінії фронту”, — заявив Болтон.

Він додав, що такі “завищені” вимоги можуть мати переважно внутрішньополітичне значення для російського керівництва або ж бути способом торгівлі за поступки з боку Заходу.

“Ці надмірні вимоги щодо всіх чотирьох областей, які вони вважають російськими, мають внутрішньополітичне значення в Росії, а також використовуються як розмінна монета для отримання чогось іншого”, — вважає експосол США.

Окремо Болтон висловив думку, що Путін може прагнути також до зменшення присутності сил НАТО у Східній Європі.

“Путіна цікавить відведення частини сил НАТО з Балтії, можливо, з країн Східної Європи, які є членами Альянсу. Я не думаю, що він цього доб’ється, але для нього це важливо, бо впливає на оборонну позицію Росії”, — пояснив Болтон.

За його словами, нарощування російських військ на кордоні з Фінляндією свідчить про те, що Москва не лише концентрується на Україні, а бачить ширшу геополітичну гру — спробу реставрувати вплив Російської імперії.

Раніше ми писали, що після коротких “перемир’їв” та заяв про мирні ініціативи Кремль повернувся до масштабної ескалації. Минулого тижня Росія встановила новий рекорд — 273 ударні дрони за добу, а вже у понеділок Володимир Путін заявив про “готовність до миру”. Проте паралельно з цим по Києву та ще 30 населених пунктах України завдали нових масованих атак

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