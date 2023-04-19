Екссоратницю Януковича Ганну Герман помітили на іспанському курорті: фото

Жінку зі світлим волоссям, у якій впізнали колишню регіоналку зустріли в продуктовому магазині іспанського міста Бенідорм на узбережжі Середземного моря.

Колишня соратниця президента-втікача та державного зрадника Віктора Януковича, екснардепка від Партії регіонів Ганна Герман, ймовірно, перебуває в Іспанії.

Про це в череду, 19 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

У підписі до фото, на якому жінка, схожа на Ганну Герман, відвідує продуктовий магазин, йдеться, що екссоратниця Януковича перебуває в місті Бенідорм.

Це іспанський курорт на узбережжі Коста-Бланки, на якому відпочивають люди із середнім європейським статком.

“Чому не улюблена Сизрань?” - іронічно зауважив у дописі Сергій Стерненко.

В коментарях користувачі також здивовані тим, що колишня соратниця проросійського президента Януковича втекла від війни не до свого колишнього шефа та інших регіоналів, які переховуються в Росії, а обрала західний напрямок.

“Все життя просувала проросійську політику, народ мучиться, а вона кайфує”, “Пропагують совок, а живуть у Європі”, “А як же русскій мір?” – пишуть коментатори.

Нараз немає підтверджень, що на цьому фото дійсно Ганна Герман, можна стверджувати лише те, що існує візуальна схожість жінки із відомої політикинею.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що Ганна Герман нібито була у травні 2022 року в Києві на похороні президента Леоніда Кравчука.

Українські правоохоронні органи досі не відкрили проти Ганни Герман жодного кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, якими статками, записаними на підставних осіб, володіє близький соратник Віктора Медведчука, народний депутат Нестор Шуфрич.

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