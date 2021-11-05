Ексспікер створює в Раді нове об'єднання "Розумна політика": хто туди може увійти

Ексспікер створює в Раді нове об'єднання "Розумна політика": хто туди може увійти

До цього об'єднання може увійти приблизно 25 нардепів зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче створити у парламенті міжфракційне об’єднання "Розумна політика".

Про це "УП" підтвердили у Верховній Раді.

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За даними видання, до цього об'єднання може увійти приблизно 25 нардепів зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних. Серед них, зокрема, "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня "слуга" Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

"Так, це правда. Нарешті в Раді з’явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи вже направлено на ім‘я Руслана Стефанчука. Такий крок продиктований тим, що більшість потенційних соратників Разумкова є депутатами-списочниками, і в разі виходу зі своєї фракції вони можуть втратити мандат", - прокоментувала прессекретар політика Ольга Туній.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що ексспікер парламенту Разумков планує створити власне міжфранційне об'єднання. Зокрема, повідомлялося про об'єднання з Володимиром Гройсманом, Віталієм Кличком або Арсеном Аваковим.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова. Його попереднє місце довго порожнім не залишалось. Без жодної інтриги чи тривалої спікеріади буквально наступного дня в нього сів Руслан Стефанчук.

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