Ексспівробітник ЦРУ пояснив, як Путін успішно обманює Захід і затягує переговори

Диктатор Путін / © Associated Press

Путін не лише намагається ввести Захід в оману, а й досить успішно це робить, унаслідок чого переговорний процес системно затягується.

Про це у прямому етері Еспресо заявив Ральф Гофф, колишній керівник спецоперацій Центральне розвідувальне управління в Європі та Євразії.

«Я б сказав, що росіяни не лише намагаються обдурити Захід, але й доволі успішно це роблять. Переговори системно затягуються. Росія традиційно дотримується максималістських позицій, що давно стало характерною рисою її переговорного стилю», — зазначив експрацівник ЦРУ.

Він наголосив, що наразі не бачить жодних сигналів реальної зацікавленості Москви у змістовному діалозі.

«На сьогодні я не бачу ознак того, що російська сторона справді зацікавлена у змістовних переговорах, адже для цього у неї бракує переконливих причин», — додав Гофф.

За його словами, Путін переконаний, що діє на випередження, роблячи ставку на поступове виснаження західних партнерів України. У такій логіці для Кремля питання «навіщо зупинятися?» виглядає цілком прагматичним.

Гофф також окреслив, якою має бути відповідь Заходу на таку стратегію Росії.

«Якщо говорити про перспективи переговорного процесу, то, на мою думку й з огляду на мій досвід, Захід має послідовно посилювати тиск як у військовій, так і в економічній площині», — пояснив він.

Колишній співробітник ЦРУ наголосив, що вирішальним чинником на полі бою залишаються дії України за підтримки партнерів, тоді як в економічній сфері ключовою є допомога Європи та США, водночас визначальну роль відіграватиме стійкість і спроможність самої України.

Раніше повідомлялося, що тристоронні мирні переговори України, Сполучених Штатів Америки і Росії дійсно відбудуться в Женеві 17-18 лютого.

Ми раніше інформували, що у складі російської делегації, які прибуде на переговори щодо миру в Україні до Женеви, буде заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.