Ексвіце-премʼєр пояснив, в якому випадку на переговори до Стамбула прилетить Трамп

Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп прилетить до Стамбула на переговори між Україною та РФ тільки у тому випадку, якщо там буде присутній диктатор Путін і буде намір укласти угоду про перемирʼя.

Таку думку висловив колишній віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Олег Рибачук.

«В основному він побудував на цьому свою президентську кампанію. Ми пам’ятаємо, що Трамп говорив, що при слабкому сонливому Байдену, якого ніхто не поважав — світ просто розвалився. Погані хлопці почали захоплювати чужі території, війни спалахувати і ця знаменита фраза про те, що цього б не було, якби він був при владі», — сказав він.

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Рибачук заявив, що Трамп перед обранням обіцяв, що принесе у світ стабільність, коли буде у Білому домі.

«Ми понад сто днів бачимо, що до миру і благодаті — ще дуже і дуже далеко. Йому потрібен результат. Є проміжний результат — угода про рідкоземельні метали, але це більше Трамп презентує для своєї аудиторії. А з точки зору його успіхів у зовнішній політиці — в нього таких успіхів немає. Я думаю, що для Трампа буде показником і вони будуть вести інтенсивні переговори — якщо Путін буде планувати поїздку в Стамбул і якщо там буде принципово досягнута домовленість про перемир’я — от тоді Трамп там буде. Йому б дуже хотілося бути людиною, яка довела справу до кінця. Для Трампа навіть не мир, а те, що закінчиться гаряча фаза війни, настане 30-денне перемир’я — він це виставить максимально як свою перемогу», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони узгодили основні деталі майбутньої зустрічі в Туреччині.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Білого Дому Дональда Трампа про переговори з РФ у Стамбулі, які мають відбутися у четвер, 15 травня.

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