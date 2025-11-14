Ексвіцепрем’єр, "пральня" та $1.2 млн: НАБУ і САП вимагають арешту Чернишова

Олексій Чернишов / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

Реклама

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

Причиною таких дій стали дані, отримані слідством у рамках розслідування діяльності злочинної організації, викритої раніше.

Реклама

За даними слідства, ексвіцепрем’єр був серед відвідувачів так званої «пральні». Це місце використовувалося для легалізації (відмивання) коштів, які були одержані злочинним шляхом.

Встановлено, що цей об’єкт перебував під повним контролем керівника злочинної організації, яку НАБУ та САП викрили напередодні.

Слідство має докази фінансових операцій, у яких фігурує колишній урядовець.

«Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Наразі вирішується питання про розгляд клопотання Вищим антикорупційним судом.

Нагадаємо, колишнього віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми, пов’язаної з незаконною передачею київської земельної ділянки під житлову забудову. За версією слідства, ділянку надали забудовнику за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для самого міністра та близьких до нього осіб.

Держава, за оцінками НАБУ, втратила понад 1 млрд грн, а вигода Чернишова могла становити близько 14,5 млн грн.

Після повернення в Україну йому оголосили про підозру, а ВАКС визначив запобіжний захід — 120 млн грн застави та заборону виїзду без дозволу. Гроші внесли кілька приватних осіб і компанія з сумнівним бекґраундом.

Реклама

Також у справі «Мідас» детективи НАБУ оприлюднили аудіозаписи, де йдеться про «будівництво», на яке щомісяця виділяли сотні тисяч доларів. Як з’ясували журналісти Bihus.Info, ймовірно, мова про елітний маєтковий комплекс у Козині, пов’язаний із колишнім віцепрем’єром Олексієм Чернишовим.

На записах фігуранти обговорюють «консервацію» робіт та виділення коштів «Че Геварі» — так, за версією розслідувачів, називали самого Чернишова.