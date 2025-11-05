Ексвійськком Одещини Борисов знову на свободі - за нього внесли заставу: подробиці

Євген Борисов / © РБК-Україна

Реклама

Колишній військовий комісар Одеської області Євген Борисов, який фігурує у справі про самовільне залишення військової частини, вийшов із-під варти.

За нього внесли заставу понад 20 мільйонів гривень.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило Українській правді.

За даними ДБР, 4 листопада за Борисова сплатили чергову заставу — понад 20 мільйонів гривень. Її внесло підприємство ТОВ «Евагрейн».

Реклама

Загалом сума застав у кримінальних справах проти колишнього військкома перевищує 100 мільйонів гривень. Раніше в межах інших проваджень було сплачено 36,3 млн та 44,4 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 вересня колишнього очільника Одеського ТЦК Євгена Борисова випустили з СІЗО після внесення рекордної застави у 44 млн гривень. Його звинувачують у корупції та зловживаннях. До оплати долучилися адвокати колишнього президента Януковича — Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.

Раніше ТСН.ua писав про початок історії, пов’язаної із колишнім очільником Одеського ТЦК та СП Євгеном Борисовим.