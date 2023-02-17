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Ексзаступника міністра Лозинського взяли під варту з альтернативою 50 млн грн застави

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Ексзаступника міністра Лозинського взяли під варту з альтернативою 50 млн грн застави

Фото: zaxid.net

До цього моменту колишній посадовець перебував під домашнім арештом.

Апеляційна палата ВАКС 17 лютого взяла під варту ексзаступника міністра розвитку громад і територій України Василя Лозинського з можливість внести 50 млн грн застави.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Відтепер Лозинського утримуватимуть під вартою замість попереднього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак за експосадовця можна внести заставу в розмірі 50 млн 236 тис. грн з покладанням додаткових обов’язків.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора", – вказано в заяві ВАКС.

Зауважимо, що такий запобіжний захід ексзаступнику міністра діятиме до 22 березня 2023 року. Лозинського взяли під варту просто в залі суду.  

Нагадаємо, що експосадовець підозрюється в отриманні 400 тис. дол. неправомірної вигоди від організованої групи за забезпечення підписання прямих договорів щодо придбання обладнання та матеріалів для держпідприємства за завищеними цінами.

Лозинський був затриманий 21 січня і наступного ж дня звільнений з посади.

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Дата публікації
Перегляди
105
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