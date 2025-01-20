Ексзаступнику міністра соцполітики оголошено підозру: подробиці скандалу (фото)

Колишньому заступнику міністра соцполітики оголошено підозру за організацію безпідставної закупівлі комп'ютерної техніки на суму 24 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

"За даними слідства, протягом лютого-травня 2022 року в ході реалізації Проєкту "Модернізація систем соціальної підтримки населення України" підозрюваний вчинив службову недбалість. Він уклав додаткову угоду до основного договору, якою безпідставно розширив кількість об’єктів договору та збільшив кількість закупівлі комп’ютерної техніки, яка не використовується працівниками міністерства", - йдеться у повідомленні.

Повідомляються, що закупівля була здійснена без техніко-економічного обґрунтування для оснащення комп'ютерною технікою об'єднаних територіальних громад та без погодження з Міністерством цифрової трансформації України.

Це призвело до збитків Міністерства на суму 24 млн грн. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

СБУ затримала ексзаступника міністра соцполітики Бориса Лебедцова / Фото: Українська правда

За інформацією джерела УП, підозрюваним є Борис Лебедцов, який обіймав посаду заступника міністра з березня 2020 по червень 2022 року.

Нагадаємо, 20 лютого СБУ затримали двох спільників, які збиралися вбити першого заступника міністра охорони здоров’я.

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