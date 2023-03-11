Екзистенціальна війна: ISW розповів, чому російські військові будують оборонні лінії у глибокому тилу

Російські війська продовжують створювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту та в районах Росії, де, швидше за все, ніколи не буде бойових дій.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков 9 березня заявив, що російська влада завершила будівництво «засічної лінії» укріплень уздовж кордону Бєлгородської області з Україною.

Про це пише ISW (Інститут вивчення війни).

Гладков стверджував, що російські війська повинні виділити війська для оборони цієї системи укріплень у разі неправдоподібного українського нападу на Білгородську область. Російські війська значно неправильно розподілили б сили, які були б краще придатні для підтримки активних наступальних операцій в інших місцях України, укомплектувавши ці укріплення. Гладков також стверджував, що російські офіційні особи витратили 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйонів доларів) на будівництво оборонної лінії, що, ймовірно, є марною тратою коштів на тлі питань щодо спроможності Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні.

Український Генштаб також повідомив 10 березня, що російські війська продовжують будівництво укріплень уздовж кордону Курської області з Україною, ще одного району, де, ймовірно, ніколи не буде бойових дій. «Глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов 10 березня заявив, що російські війська будують лінію оборони в Криму, і натякав, що наказ про будівництво лінії віддав президент Росії Володимир Путін.

Ці укріплення розташовані далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, і будь-який російський особовий склад і обладнання, розміщені на цих лініях, так само краще підходять в інших місцях України. Російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозливу російській території, щоб представити війну в Україні як екзистенціальну для Росії. Продовження російських укріплень у Криму може свідчити про те, що російські сили не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі.

ISW наразі не помітила російських сил, розгорнутих на жодній із цих оборонних ліній, тому укріплення наразі не мають значення для російських операцій в Україні.

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Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ не доведеться штурмувати окопи росіян у Криму "потом і кров'ю". Українським військовим необхідний лише вогневий вплив далекобійними засобами, і війська РФ самі виставлять білий прапор.

Колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначив, що задля деокупації Криму необхідно у травні-червні скерувати українські сили контрнаступу в напрямку Мелітополя та Маріуполя.

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