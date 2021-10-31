Екзитпол Комітету виборців України: Терехов перемагає із результатом 53,8%

За даними екзитполу, на виборах мера Харкова впевнено перемагає Ігор Терехов.

Після закриття виборчих дільниць в Харкові оголошені результати екзитпола, який був проведений сьогодні спільними зусиллями компаній "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України.

За даними екзитполу, на виборах мера Харкова впевнено перемагає Ігор Терехов – за нього проголосували 53,8% харків’ян.

За Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців.

Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

Метод опитування – імітація голосування, тобто, анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету в скриньку, яка імітувала урну для голосування.

Кількість опитаних – 7490.

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур в такому разі не проводиться.

Інші кандидати набрали менше 1% голосів виборців.

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