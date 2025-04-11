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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Електроніка, ракети та солдати: в США розповіли, яку військову допомогу Китай та КНДР надають Росії

Москва отримала від Китаю 70% верстатів і 90% мікросхем для військової промисловості.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Китай лдопомагає Росії воювати

Китай лдопомагає Росії воювати

Військова підтримка, яку Росія отримає від КНДР та Китаю, становить загрозу для безпеки у Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив головнокомандувач США в Тихоокеанському регіоні Семюель Папаро, повідомляє AP.

Він заявив, що Москва отримала від Китаю 70% верстатів і 90% мікросхем, щоб відновити свою військову промисловість і продовжувати війну. В обмін на це Китай отримує технології для покращення свої підводних човнів та іншу допомогу.

Крім того, за словами Папаро, КНДР відправляє Росії сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет малої дальності для війни проти України. В свою чергу Росія надає Пхеньяну протиповітряну оборону та ракети класу земля-повітря.

Раніше повідомлялося, що участь китайських «добровольців» у війні проти України у складі російської окупаційної армії потребує роз’яснень офіційного Пекіна, який заявляє про свій нейтралітет у конфлікті.

Ми раніше інформували, що Китай обурився на заяви про те, що понад 150 його громадян воюють на війні в Україні в складі російських військ.

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