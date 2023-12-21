Електронні повістки в РФ: Путін дозволив ставити людей на облік без особистої явки

Від дня, коли росіянину надійде електронна повістка, йому буде заборонено залишати країну до появи до військкомату.

Президент Росії Володимир Путін доручив провести осінній призов на військову службу 2024 року з використанням єдиного реєстру військовозобов'язаних та електронних повісток. Таким чином росіян зможуть ставити на облік без особистої явки.

Про це свідчить інформація в переліку доручень з питань призову громадян на військову службу, опублікованому на сайті Кремля.

Міністр оборони Сергій Шойгу та очільник Мінцифри Росії Максут Шадаєв особисто відповідатимуть та постановку громадян на військовий облік без особистої явки до військового комісаріату і за формування та скерування повісток в електронній формі.

Електронні повістки в РФ

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Міноборони і Мінцифри РФ повинні будуть також забезпечити надання громадянам доступу до особистого кабінету в реєстрі повісток.

Електронна повістка вважатиметься врученою після спливання семи днів від дати її публікації в реєстрі. Від дня, коли повістка вважатиметься врученою, громадянину РФ забороняється залишати країну до появи за повісткою до військкомату. Протягом доби від дня вручення повістки призовник отримуватиме попередження про заборону виїзду.

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На появу до військкомату російські призовники матимуть 20 днів. В іншому разі таким особам буде заборонено оформлювати кредити і позики, реєструватися як приватні підприємці, реєструвати нерухомість, авто, а також керувати транспортом тощо. Обмеження скасовуватимуться автоматично протягом доби від моменту, коли призовник з’явиться за повісткою, або будуть підтверджені поважні причини неявки.

Нагадаємо, в середині квітня 2023 року Путін підписав закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає запровадження електронних повісток.

Того ж місяця жителі Санкт-Петербурга почали отримувати електронні повістки в тестовому режимі в межах весняного призову.

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