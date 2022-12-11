"Елемент гібридної війни": речник ОВА прокоментував заклики до евакуації з Одеської області через блекаут

У Мережі з'явилося роз'яснення деяких положень звернення Департаменту систем життєдіяльності та енергозабезпечення Одеської ОВА.

Про це йдеться у блозі речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука у Telegram-каналі.

«Щодо терміну 2-3 місяці. Мова йде про повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання.

Одеська ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка найближчими днями», - зауважив він.

«Увага! Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив. Вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Фейсбук, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України.

Відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ.

Про результати цієї роботи повідомимо додатково», - підкреслив посадовець.

Одещина без світла

Нагадаємо, що російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. До того ж в Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області теж запровадили екстрені відключення.

Через дефіцит світла в Одесі припинив роботу весь електротранспорт.

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