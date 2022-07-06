"Елемент інформаційної війни": Подоляк прокоментував заяву Росії про участь Путіна в саміті G20

Радник голови Офісу резидента України Михайло Подоляк сказав, що заяви МЗС Росії про участь президента Володимира Путіна у саміті G20 є елементом інформаційної війни.

Україна свою позицію щодо участі Путіна в саміті висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників G20.

Про це радник голови ОП заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 6 липня.

"Оці заяви МЗС Росії – це елемент інформаційної війни. Були заяви певної кількості політиків інших країн про те, що не є прийнятною участь Путіна у будь-якому міжнародному заході подібного рівня. Подивимось, як будуть далі розвиватися події", – сказав Подоляк.

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Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Путін погодився взяти участь в саміті G20, але формат наразі ще не відомий.

Зауважимо, що раніше президент Індонезії Джоко Відодо особисто вручив прездентові України Володимиру Зеленському запрошення на саміт G20. Зеленський сказав, що його участь у заході залежить від присутності там Путіна.

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