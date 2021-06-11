Елітна фотосесія лідерів країн, які контролюють світ: як відбувається перша від початку пандемії зустріч G7

Лідери G7 вперше за два роки зустрілися разом та вже зробили перші світлини на морському узбережжі.

У Великій Британії почався перший з трьох днів саміту лідерів "Великої сімки". Це перший очний захід від початку пандемії. На ньому світові лідери обговорять походження коронавірусу, проблеми клімату, як збираються вакцинувати весь світ та захистити населення від майбутніх пандемій.

Лідери G7 зібралися в історичному палаці Трегенна на морському узбережжі та вже зробили перші світлини. Хоч і намагаються зберігати дистанцію і замість звичних рукостискань - вітаються ліктями, зустріч дійсно є історичною, адже в такому складі лідери не збиралися два роки.

Для спільних світлин на тлі моря вишикувалися президент США Джо Байден, прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, канадський прем'єр Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Перший день саміту "Великої сімки" у Британії (9 фото)

"Саміт - це шанс винести уроки з помилок, допущених під час пандемії коронавірусу", - сказав Борис Джонсон своїм колегам-лідерам у вступному слові, коли вони сиділи за круглим столом без масок, але зберігаючи дистанцію.

До преси потрапив проєкт комюніке, в якому лідери збираються закликати Всесвітню організацію охорони здоров’я провести нове, відкрите розслідування і чітко повідомити світу: звідки насправді взявся коронавірус. Окрім пандемії та екології ключова тема саміту - Росія. Понад усе світових лідерів хвилюють часті кібератаки на стратегічні об’єкти, адже автори шкідливих програм і, часто, ті, хто ними користається - родом з Росії.

Напередодні саміту прем’єр Британії повідомив, його держава подарує бідним країнам сто мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про масштабний план допомоги решті країн світу заявив і президент США. Байден підтвердив, що Америка планує передати пів мільярда доз вакцин від компаніїPfizer-BioNTech майже сотні бідних країн. Робити це хочуть через глобальну ініціативу COVAX.

Протестувальники, яких традиційно не пускають всередину - знаходять творчі способи донести до лідерів все, що про них думають. Цього року вони закликали інші країни приєднатися до Сполучених Штатів і Франції і тимчасово перестати вважати вакцини проти коронавірусу інтелектуальною власністю, аби пришвидшити їх виробництво. Фармакологічні компанії передбачувано виступають різко проти такого рішення.

Протестувальники в костюмах крокують пляжем поблизу місця засідання G7, у Корнуоллі / Associated Press

Кліматичні активісти з нагоди саміту G7 крокують в костюмах для пасічників з плакатами "Садіть дерева, бережіть бджіл, чистіть моря". / Associated Press

Протестувальники в костюмах крокують пляжем поблизу місця засідання G7, у Корнуоллі / Associated Press

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