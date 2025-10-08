ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Елітна нерухомість у Франції, підозра у відмиванні грошей та податкові зловживання: журналіст Іванов опублікував чергове розслідування про махінації Гетманцева

Елітна нерухомість у Франції, підозра у відмиванні грошей та податкові зловживання: журналіст Іванов опублікував чергове розслідування про махінації Гетманцева

© ТСН.ua

Журналіст Сергій Іванов оприлюднив нове розслідування щодо зловживань голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. 

У матеріалі йдеться, що Гетманцев придбав у Парижі елітну квартиру площею 143 кв. м за 10 млн грн, тоді як реальна ринкова вартість подібної нерухомості, за даними журналіста, є значно вищою. Нерухомість оформлена на маму нардепа.

Іванов зазначає, що родина депутата проживає у французькій столиці, попри суттєву розбіжність між задекларованими доходами та способом життя. Також він звертає увагу на можливу участь матері Гетманцева у фінансових схемах із відновлення коштів через латвійські банки, що може свідчити про непрозоре походження частини родинних активів.

З посиланням на колишню співробітницю та підлеглу Гетманцева в юридичній компанії Іванов повідомив про підозри у ухиленні депутата від сплати податків.

За його інформацією, саме цей факт став причиною того, що Гетманцев не пройшов конкурс на посаду судді Конституційного Суду, оскільки Комісія з питань доброчесності звинуватила його у податкових порушеннях.

У розслідуванні також зазначається, що Данило Гетманцев раніше працював помічником і довіреною особою Володимира Сівковича — колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, оголошеного в розшук за держзраду. За даними українських правоохоронних органів, Сівкович співпрацює з 5-ю службою ФСБ Росії та діє в інтересах країни-агресора.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie