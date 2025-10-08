© ТСН.ua

Реклама

Журналіст Сергій Іванов оприлюднив нове розслідування щодо зловживань голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

У матеріалі йдеться, що Гетманцев придбав у Парижі елітну квартиру площею 143 кв. м за 10 млн грн, тоді як реальна ринкова вартість подібної нерухомості, за даними журналіста, є значно вищою. Нерухомість оформлена на маму нардепа.

Іванов зазначає, що родина депутата проживає у французькій столиці, попри суттєву розбіжність між задекларованими доходами та способом життя. Також він звертає увагу на можливу участь матері Гетманцева у фінансових схемах із відновлення коштів через латвійські банки, що може свідчити про непрозоре походження частини родинних активів.

Реклама

З посиланням на колишню співробітницю та підлеглу Гетманцева в юридичній компанії Іванов повідомив про підозри у ухиленні депутата від сплати податків.

За його інформацією, саме цей факт став причиною того, що Гетманцев не пройшов конкурс на посаду судді Конституційного Суду, оскільки Комісія з питань доброчесності звинуватила його у податкових порушеннях.

У розслідуванні також зазначається, що Данило Гетманцев раніше працював помічником і довіреною особою Володимира Сівковича — колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, оголошеного в розшук за держзраду. За даними українських правоохоронних органів, Сівкович співпрацює з 5-ю службою ФСБ Росії та діє в інтересах країни-агресора.