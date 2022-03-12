Елітні авто і фігурки фламінго: журналісти описали розкішне життя коханки Путіна Кабаєвої у Швейцарії

У місцевості, де оселилася Кабаєва з дітьми після початку вторгнення Росії до України, переважають дорогі ресторани, аптеки, банки, брендові магазини, елітні лікарні та вулички.

Ексгімнастка, коханка президента Росії Володимира Путіна – Аліна Кабаєва зараз перебуває у Швейцарії, більше того, живе вона там розкішним життям. Жінка з 4 дітьми від голови Кремля мешкає у приватному та дуже захищеному шале на березі озера Лугано.

Про це пише The Mirror.

Видання зазначає, що Кабаєва ні в чому собі не відмовляє, поки Путін змушує Україну "проходити через пекло". Журналісти видання також з'ясували певні деталі народження дітей президента РФ.

У статті йдеться, що неподалік від озера Лугано розташовані чимало приватних 4-поверхових будинків, проживання в яких можуть собі дозволити тільки заможні люди. За даними журналістів, у місцевості, де оселилася Кабаєва з дітьми після початку вторгнення Росії до України, переважають дорогі ресторани, аптеки, банки, брендові магазини, елітні лікарні та вулички.

За інформацією місцевого телеканалу, саме в одній з таких VIP-клінік під назвою Clinicа Sant'Anna у 2015 році коханка Путіна народила дівчат-близнючок. Батько був присутній на пологах, тож коханцям довелося винайняти дві палати – для себе з немовлятами та для охоронців.

"Купаючись у теплих весняних сонячних променях цього тижня, контраст між спокоєм Sant'Anna та пологовим будинком, який розбомбили російські війська в Маріуполі, не може бути більш різким", – йдеться у статті The Mirror.

Поблизу розкішного швейцарського пологового будинку – улюбленого місця для пологів заможних росіян – і на сьогодні припарковані елітні автомобілі та виблискують фігурки фламінго.

"До пандемії коронавірусу часто ходили чутки про те, що коханка Путіна перебуває в місті. Відомо, що вони часто зустрічаються тут, але кожен, хто їх знає, присягнув зберігати таємницю", ­– розповіло джерело видання поблизу італійського кордону.

"Поки Росія розпадається через санкції, це ідеальне місце для Путіна, щоб відправити Аліну та їхніх дітей", – додало джерело.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що сім'я Путіна ховається в дуже відокремленому і дуже безпечному шале десь у Швейцарії. Відомо, що в Кабаєвої є четверо дітей від Путіна. Проте офіційно це ніколи не підтверджувалось. За даними джерел, у президента РФ та ексгімнастки є 7-річні доньки-близнюки та двоє синів. Всі діти мають швейцарські паспорти, і Кабаєва, схоже, теж.

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