Ембарго для Росії, трибунал ООН та зброя для України: Європарламент ухвалив нову резолюцію

Ембарго для Росії, трибунал ООН та зброя для України: Європарламент ухвалив нову резолюцію

Зауважимо, що резолюція має дорадчий характер.

Європарламент ухвалив резолюцію 7 квітня з закликом запровадити повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу, створити трибунал ООН для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також збільшити постачання зброї Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

Свої голоси за відповідну резолюцію віддали 513 євродепутатів, 22 виступили проти, ще 19 – утрималися.

У документі Європарламент закликв запровадити негайне ембарго на імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу з Росії, яке супроводжуватиметься планом із гарантування безпеки енергопостачання до ЄС та стратегією скасування санкцій, якщо країна-агресор "вживе заходів щодо відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та повністю виведе війська з території України".

Депутати також закликали лідерів ЄС виключити Росію з:

"Великої двадцятки",

Ради з прав людини ООН,

Інтерполу,

Світової організації торгівлі,

ЮНЕСКО та інших.

Підписанти резолюції також закликали відключити всі російські банки від SWIFT, заборонити пов’язаним з РФ суднам заходити в територіальні води ЄС і ставати в доки в європейських портах, а також припинити автомобільні вантажоперевезення з Росії та Білорусі.

В резолюції міститься і заклик арештувати всі активи російських чиновників або олігархів, пов’язаних з режимом президента Володимира Путіна, їхніх довірених осіб, активи, пов’язані з режимом Олександра Лукашенка, та запровадити проти Білорусі такі самі санкції, як і проти Росії.

Автори резолюції назвали воєнними злочинами масові вбивства російськими окупантами мирних жителів Бучі, практично повну руйнацію Маріуполя, Волновахи, інших міст і сіл, а також інші звірства росіян на території України. Євродепутати наголосили, що винні мають бути притягнуті до відповідальності, і закликали створити спеціальний трибунал ООН для розслідування.

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Європарламент також закликав продовжувати і збільшувати постачання зброї до України, засудив натяки Росії на те, що вона потенційно може застосувати зброю масового ураження, та попередив, що будь-які такі дії"матимуть найсерйозніші наслідки".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Греції закликав зупинити співпрацю зі всіма російськими банками та не приймати у портах судна та танкери з прапорами окупантів.

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