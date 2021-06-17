Емоції беруть гору: депутат зі "Слуг" висловився про знищення "ОПЗЖ", а згодом перепросив за сказане

Після слів "Слуги" в раді виникла бійка.

Депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв негативно та емоційно висловився щодо партії "Опозиційна платформа - За життя".

Це сталося під час засідання парламенту в середу, 17 червня.

Потураєв емоційно відреагував на правки представників "ОПЗЖ" під час розгляду законопроєкту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Нас питали, коли закінчиться епоха бідності - тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію (йдеться про "ОПЗЖ" - Ред.), сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна, мусимо йти повільно і знищувати вас політично", - заявив він.

Після цієї фрази в Раді виникла бійка. Спровоковував її депутат з "ОПЗЖ" Ілля Кива, який дуже емоційно сприйняв слова колеги зі "Слуги народу". Нардепи заблокували трибуну, де перебував Потураєв.

Згодом Потураєв вибачився з трибуни. Мовляв, "емоції іноді беруть гору". "Мої слова були сприйняті, як образа і заклик до насильницьких дій. Я приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на репресії", - сказав він.

Своєю чергою, голова ВР Дмитро Разумков після інциденту оголосив перерву в засіданні.

У Раді нардепи влаштували бійку

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