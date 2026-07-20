Енді Бернем став новим прем’єром Британії: перші подробиці

Енді Бернем і Король Чарльз III / © Associated Press

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Букінгемський палац офіційно підтвердив призначення Енді Бернема новим прем’єр-міністром Великої Британії. Політик уже прийняв пропозицію короля Чарльза III сформувати новий уряд країни.

Про це повідомляє Sky News.

Бернем — новий прем’єр Британії

Бернем офіційно обійняв посаду прем’єр-міністра. Король доручив йому сформувати новий уряд, і політик погодився виконати це доручення.

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«Його Величність прийняв на аудієнції високоповажного депутата парламенту Ендрю Бернема та попросив його сформувати нову адміністрацію. Високоповажний депутат парламенту Ендрю Бернем прийняв пропозицію короля та поцілував руку монарха після призначення на посаду прем’єр-міністра і першого лорда казначейства. Його Величність також прийняв пані Марі-Франс ван Хіл», — йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Прощальна промова Стармера

Додамо, що перед цим попередній британський прем’єр Кір Стармер у своїй останні промові на посаді заявив, що йде у відставку, сказавши, що «моя робота завершена».

Стармер сказав, що за час роботи лідером Лейбористської партії «вивів партію з історичної поразки 2019 року, змінив так, щоб вона здобула переконливу перемогу на виборах 2024 року».

За словами екс-прем’єра, його уряд також вивів дітей із бідності, скоротив рівень імміграції, посилив обороноздатність країни та покращив міжнародну репутацію Британії.

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Стармер наголосив, що «у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб нас розділити», зокрема завдяки «нашій непохитній рішучості перед хоробрим народом України», надзвичайно важливо зберігати єдність країни.

Політик побажав успіхів своєму наступнику Бернему, а також подякував працівникам Даунінг-стріт і своїй дружині Вікторії.

«Я йду з гідністю, з усмішкою і пишаюся всім, чого ми досягли. Дуже дякую», — сказав Стармер.

Нагадаємо, раніше Бернем заявляв, що у разі зміни уряду Британія не відмовиться від підтримки України, оскільки безпека його країни невіддільна від української. Політик пообіцяв продовжувати курс на збільшення оборонних витрат, посилення НАТО, співпрацю з Європою та партнерство зі США, а також нагадав, що раніше вже допомагав Києву та Львову на чолі Великого Манчестера.

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