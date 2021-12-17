Енергетична безпека та ескалація навколо України: Зеленський поговорив з Джонсоном

Енергетична безпека та ескалація навколо України: Зеленський поговорив з Джонсоном

Український президент та прем'єр-міністр Великої Британії у результаті розмови скоординували подальші кроки щодо деескалаці навколо України.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном енергетичну безпеку і мирне врегулювання на Сході.

Розмова відбувалася сьогодні, 17 грудня, про це повідомляє Офіс президента.

Ескалація навколо кордонів з Україною

Зазначається, у ході розмови вони напрацювали подальші кроки з метою деескалації ситуації та мирного врегулювання на Донбасі. Зокрема, про залученість у перемовини міжнарожних партнерів.

Борис Джонсон підтвердив рішучу й непохитну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. "Цінуємо лідерство Великої Британії, зокрема в межах головування у "Групі семи", у формуванні єдиної скоординованої відповіді західних партнерів на дії РФ", – наголосив Президент.

Провів продуктивну розмову з @BorisJohnson. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі. Ціную тверду та незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності . pic.twitter.com/ToWUfAd3iw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2021

Енергетична безпека

Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили питання енергетичної безпеки. Під час бесіди лідери, як повідомляє пресслужба ОП, висловили спільну позицію щодо неприйнятності запуску російського газопроводу "Північний потік – 2" як зброї.

Вступ України до Альянсу

У плані обговорення вступу України до НАТО український президент та прем'єр-міністр Великої Британії констатували спільне рішення: "Жодна третя країна не може блокувати євроатлантичну інтеграцію України".

На завершення розмови відбувся обмін думками щодо "подальших заходів політичного діалогу на найвищому рівні" для мирного врезулювання конфлікту між Україно та РФ. Насамкінець Володимир Зеленський запросив Бориса Джонсона відвідати Україну наступного року.

Як повідомляли раніше, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, британський прем'єр висловив стурбованість присутністю російських військ поблизу кордонів з Україною.