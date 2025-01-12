Енергетична криза у Придністров'ї: Зеленський запропонував допомогу Молдові

Україна може постачати до Молдови вугілля для Придністров'я, сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський допустив, що влада невизнаного Придністров'я підіграє Росії, адже поки не приймає пропозицію України допомогти регіону під час енергетичної кризи.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні за 12 січня.

Глава держави розповів, що цього тижня мав розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. Вони обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї.

"Там через свідомі дії Росії – просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям. Проте поки ми не бачимо відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є", – сказав президент.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна офіційно зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему.

Таким чином з 1 січня невизнане Придністров’я не отримує російський газ. Без опалення та гарячої води тепер десятки тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Раніше повідомлялося, що Кишинів хотів своїм коштом закупити газ для Придністровʼя, але там відмовились.

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