"Енергетична система України в жалюгідному стані": які маніпуляції поширюють окупанти

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 6 грудня 2022 року окупанти поширили:

Маніпуляцію

Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: «Цілі СВО … будуть виконані. Якщо їх не вдасться досягти мирним шляхом … то мета буде досягнута шляхом військовим. Відповідальність за те, що при цьому … страждає мирне населення, несуть режим Зеленського та його спонсори … Поки в Києві та на Заході не прозріють, ми захищатимемо свої інтереси всіма методами».

Маніпуляцію

«ЗМІ» Росії повідомили, що «енергетична система України в жалюгіднішому стані, ніж про неї говорять офіційні особи. Офіс президента продовжує створювати ілюзію для народу про те, що «турбуватися нема про що», але зима буде складною і не всі її переживуть».

Маніпуляцію

Пропагандистські «ЗМІ» РФ заявили, що «на територіях, що стали підконтрольними Україні, дуже складна ситуація. У містах відсутня електрика, вода, опалення… Влада України не збирається розв'язувати цю проблему. Єдине, що вони запропонували, – «добровільна евакуація».

Які фейки поширює Росія

Російські окупанти продовжують поширювати фейки. Раніше поширювали дезінформацію про те, що "ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС".

Тим часом у Польщі спростували фейк про потік українських біженців із країн ЄС.

Нещодавно ворог поширював фейк про те, що в Україні "мобілізують людей, які 2014 виступили проти Майдану, людей, що були проти знесення пам’ятників, і тих, хто висловлювався проти культу УПА». Фантазія російських окупантів немає меж.

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