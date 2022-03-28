Енергетичний гігант Eni не сплачуватиме за постачання російського газу в рублях

Одна з найбільших енергетичних компаній світу відмовилася купувати газ за рублі.

Італійська енергетична компанія Eni не не сплачуватиме за постачання російського газу в рублях.

Про це заявив голова компанії Клаудіо Дескальчі, повідомляє DIP.

Він також нагадав, що Eni вже оголосила про вихід з проекту "Блакитний потік", а спільні проекти з "Роснефтью" заморожені з 2014 року.

«Єдина велика проблема – постачання природного газу. У нас немає активів і проектів в Росії, але ми купуємо російський газ. Вони хочуть, щоб ми платили їм в рублях, яких у нас немає. Про це не йдеться у договорах, згідно з якими оплата має відбуватися в євро. Це не може бути змінено в односторонньому порядку, для цього має бути угода про цю зміну", – сказав Дескальчі.

Eni S.p.A. – італійська нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Римі. Вважається однією з семи найбільших нафтових компаній світу, вона працює в 66 країнах з ринковою капіталізацією $36,08 млрд.

Він також зазначив, що Італія може замінити російський газ газом з Африки.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про прийняте рішення зобовʼязати покупців газу з недружніх країн купувати рублі на російському ринку та платити за постачання газу в російських рублях.

Читайте також: