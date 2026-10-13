Енергетична тиша під питанням: Зеленський передав команді Трампа пропозиції та чекає на відповідь Москви

Зеленський передав Віткоффу та Кушнеру пропозиції щодо перемир'я: що Україна хоче обговорити зі США / © ТСН

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Україна офіційно підтримала ініціативу США щодо «енергетичної тиші» та передала свої пропозиції представникам Трампа але РФ продовжує бити по українських енергооб’єктах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 13 жовтня.

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«Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості», — сказав глава держави.

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За його словами, українська сторона направила американцям відповідні пропозиції щодо можливих наступних зустрічей.

«Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, і наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності Українського народу», — запевнив він.

Атака на Київ: балістику «засікли» за кілька секунд до удару

Зеленський знову повторив, що під час вчорашньої балістичної атаки на Київ Україна не отримала традиційного заздалегідь попередження.

«Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ — допомагає нашому захисту. П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні Сили побачили їх уже за кілька секунд до удару», — сказав він.

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Зеленський знову розкритикував владу Києва

Наприкінці звернення президент торкнувся внутрішньої безпеки столиці, стверджуючи, що Київ суттєво відстає від інших регіонів за рівнем виконання планів стійкості.

«Кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлене. Зараз, уже в жовтні, ситуація буває, на жаль, гірша, ніж у час попередніх зим цієї війни. Коли через одиночні удари „шахедів“ відключаються електрика, відключається вода. Багато є й інших питань, вони є, на жаль. Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд… Робота транспорту, підготовка будинків у Києві до зими… Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібне прискорення», — заявив Зеленський.

Що відомо про енергетичне перемир’я від Трампа

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп заявив про негайний початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією, стверджуючи, що обидві сторони погодилися на умови.

Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною. Водночас він запевнив, що Україна готова до припинення вогню.

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Проте Росія порушила «енергетичне перемир’я» у першу ж годину, одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом.

Попри російські удари, сьогодні Трамп відмовився прямо визнати порушення РФ енергетичної тиші.

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