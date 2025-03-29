Угоди про енергетичне перемир'я: в США здивували заявою

Прапор США. / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляє, що між агресоркою РФ та Україною діє енергетичне перемир'я. Зауважимо, що протягом останніх кількох днів Москва здійснили атаки на українські об'єкти.

Цю заяву американський посадовець зробив на американській авіабазі "Пітуффік" у Гренландії, пише “РБК.Україна”.

"Ми довіряємо, але перевіряємо. Ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони, виконується іншою стороною, і навпаки. Але я думаю, що ми досягли неймовірного прогресу", - висловився Венс.

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З його слів, президент США Дональд Трамп "збирається боротися щодня", а Вашингтон нібито "продовжує досягати прогресу".

"Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є перемир'я щодо торгівлі в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", - заявив Венс.

Політик також наголосив, що після перемир'я на Чорному морі почнуть розглядати подальші кроки у припиненні вогню.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наразі передчасно очікувати переговорів Москви і Вашингтона на найвищому рівні.

Дата публікації 21:00, 28.03.25 Кількість переглядів 13 Путін вже тойво остаточно?! ООН замість Зеленського? Серйозно?