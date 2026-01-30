Енергетичне перемир’я на прохання Трампа: чи зупинить Путін обстріли України та в чому небезпека

Росія тимчасово припинила обстріли енергетики України

На тлі аномальних морозів та активних мирних переговорів в Абу-Дабі росіяни тимчасово припинили обстріли української енергетики.

Нібито після особистого прохання президента США Дональда Трампа Кремль погодився не атакувати енергосистему України, проте сторони розійшлися в оцінках тривалості цієї паузи.

Водночас експерти попереджають — тимчасове перемир’я може стати пасткою для України.

Що відомо — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Енергетичне перемир’я — що передувало

У четвер, 29 січня, у російських медіа почали ширитися чутки про те, що збройним силам РФ нібито наказали припинити удари по Києву та енергетичній мережі України. У повідомленнях пропагандистів стверджується, що заборона на вогневе ураження діє від 7 ранку.

Згодом президент США Дональд Трамп розповів, що особисто просив очільника РФ Володимира Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України упродовж тижня.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Через екстремальний холод я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Це не просто холод, це рекордно низькі температури. Вони ніколи не стикалися з таким холодом. І я особисто попросив президента Путіна протягом тижня не завдавати ударів по Києву та іншим містам», — заявив журналістам Трамп на засіданні кабінету міністрів у Білому домі.

Також він наголосив, що Путін погодився на цю пропозицію.

«Він погодився на це і, мушу сказати, це було дуже приємно», — зазначив американський президент.

У Кремлі підтвердили перемир’я, проте назвали свій дедлайн

Спочатку в Кремлі відмовлялися коментувати інформацію щодо ймовірного енергетичного перемир’я з Україною.

Згодом 30 січня Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія тимчасово призупиняє масовані атаки по Україні. Однак, за його словами, перемир’я триватиме не тиждень, а до 1 лютого.

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Пєсков заявив, що таке рішення ухвалили на звернення Дональда Трампа, аби створити необхідне підґрунтя для майбутнього переговорного процесу.

Речник кремлівського диктатора також додав, що президент США раніше особисто просив Путіна припинити обстріли Києва та інших українських населених пунктів.

Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 30 січня розповів, що в Абу-Дабі представники України, США та Росії обговорювали можливість припинення атак на енергетику.

За його словами, цю ідею запропонували американці, аби зменшити напруженість та дати шанс дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Зеленський наголосив, що Україна готова до таких кроків, але діятиме виключно дзеркально: якщо Росія перестане бити по наших електростанціях, то й ми не чіпатимемо їхні об’єкти.

Водночас він чітко зазначив, що жодних офіційних домовленостей або безпосереднього діалогу з Москвою про припинення вогню зараз немає. Україна просто підтримує ініціативу США, щоб перевірити, чи готова Росія реально зупинити удари.

«У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих переговорів люди домовляються. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було. Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій — ми не будемо бити по їхній енергетиці», — сказав президент.

Водночас глава держави повідомив, що протягом ночі проти 30 січня з боку Росії не було ударів по енергетичних об’єктах. Однак росіяни продовжують атакувати житлові забудови в різних містах України.

«За минулу ніч не було ударів по енергетичних об’єктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці», — повідомив Зеленський.

Чи наважиться Путін порушити енергетичне перемир’я

Політолог Вадим Денисенко вважає, що попри напруженість на фронті Путін навряд чи порушить поточне енергетичне перемир’я через страх зіпсувати відносини з адміністрацією Дональда Трампа.

«Чи може Путін порушити енергетичне перемирʼя? Якщо коротко — ні. Фінт із черговим "обстрілом Валдая" росіяни бездарно профукали наприкінці минулого року, а якось інакше підняти ставки без сварки з Трампом неможливо», — написав політолог.

Наслідки російських атак по енергетиці України / © Associated Press

Він зазначає, що стратегія Кремля полягає у максимальному затягуванні часу та уникненні безпосередньої сварки з Білим домом, оскільки РФ боїться санкцій проти «тіньового флоту» та остаточної втрати диверсифікації між Заходом і Китаєм.

Денисенко зауважив, що наразі переговорний процес в Абу-Дабі за участю Джареда Кушнера спрямований на розділення питань: сторони обговорюють технічні та другорядні умови, свідомо виносячи територіальні суперечки «за дужки».

За словами експерта, така тактика дозволяє США готувати ґрунт для подальшого одночасного тиску на обидві сторони. Хоча увага Вашингтона може частково зміститися на Кубу чи Іран, Україна залишається частиною плану Трампа, а Росія перебуває у «переговорній пастці», де лакмусовим папірцем тиску залишається доля російського танкерного флоту.

Синоптики прогнозують сильні морози на початку лютого

У ДСНС повідомляють, що від 1 до 3 лютого в Україні очікуються аномальні морози до -30°, через що оголошено найвищий рівень небезпеки.

Вночі температура падатиме до -27 градусів Цельсія, а вдень триматиметься в межах -15…-22 градусів. Потепління почнеться лише від 4–5 лютого, починаючи із західних областей.

Згідно з офіційними даними Укргідрометцентру, цими вихідними киянам варто чекати на різке зниження температури.

В Україні вдарять сильні морози / © ТСН

У столиці протягом усієї доби спостерігатиметься значне посилення морозів на тлі мінливої хмарності без істотних опадів.

Температурний режим у Києві коливатиметься від -13-15 градусів Цельсія вночі, вдень до -10-12 градусів. На території Київської області морози будуть ще суворішими: вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки -17 градусів, а вдень температура триматиметься в межах -9-14 градусів Цельсія.

Чим може обернутися для України тимчасова тиша

Експертка з енергетики Ольга Кошарна сумнівається, що Путін зможе дотриматися домовленостей щодо енергетичного перемир’я. Вона вважає, що кремлівський диктатор може скористатися наступними морозами для посилення обстрілів українського тилу.

«Росіяни будуть використовувати наступні морози, будуть масштабні обстріли. Їхні війська не можуть досягнути своїх цілей на фронті, вони вирішили боротися з тиловим населенням та здійснювати на нього психологічний тиск», — сказала Кошарна.

Такої ж думки дотримується й військовий аналітик Іван Ступак. Він вважає, що Путін хоче скористатися складними погодними умовами як важелем впливу на Україну, щоб укласти мирну угоду на власних умовах.

«Війни не розпочинають для перемоги. Війни розпочинають для того, щоб укласти мирну угоду на цікавіших і вигідніших умовах», — сказав експерт.

Водночас аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що умови мораторію на удари по деяких об’єктах енергетичної інфраструктури залишаються незрозумілими. Російські джерела стверджують, що він охоплює Київ та всю Україну, однак експерти ISW вважають це незначною поступкою.

Аналітики пояснюють, що короткочасний мораторій вигідний РФ, оскільки дозволяє їй накопичити боєприпаси, тоді як Україна може призупинити удари. Крім того, Кремль використовує такі кроки в інформаційній війні, зображаючи себе добросовісною стороною, але водночас відкидаючи довгострокове перемир’я.

Деякі російські пропагандисти критикують рішення, вважаючи його втратою важеля впливу, але зазначають, що мораторій тимчасовий і може бути пов’язаний із майбутніми переговорами. Інші висловлюють полегшення, що пауза коротка, що дозволяє згодом продовжити атаки на енергетику України.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW наголошували, що Кремль продовжує відкидати західні гарантії безпеки для України. Експерти зазначають, що постійна відмова свідчить про те, що Москва, як і раніше, підтримує теорію перемоги Путіна — теорію про те, що Росія може перемогти в Україні, подолавши здатність нашої країни воювати та бажання Заходу підтримувати Київ.

