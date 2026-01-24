Енергетичне перемир’я потрібне Росії більше ніж Україні: експерт пояснив чому

Володимир Путін / © Associated Press

Інформація про те, що Росія нібито відкидає ідею енергетичного перемир’я, запропоновану Україною та США, є частиною інформаційної війни. Насправді Кремль має власні, суто прагматичні причини погодитися на припинення вогню по об’єктах інфраструктури.

Таку думку висловив Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко для «24 Каналу».

За словами експерта, повідомлення у західних ЗМІ про категоричну відмову Москви від перемир’я з’явилися ще до початку переговорного раунду в Абу-Дабі. Це свідчить про сплановану кампанію.

«Їхня мета — пом’якшити, похитнути перемовну позицію або щось виторгувати. Проте це сигнал, що це питання буде порушено під час перемовин» — пояснив він.

Показовим моментом стало локальне перемир’я на Запорізькій АЕС. Сторони змогли домовитися про тишу для проведення необхідних ремонтних робіт. Українські енергетики відновили живлення ліній електропередач саме перед стартом переговорів в ОАЕ, що може бути частиною ширших домовленостей.

Попри браваду російської пропаганди, ситуація на тимчасово окупованих територіях для армії РФ стає критичною саме через проблеми з енергетикою.

Основні проблеми ворога полягають у тому, що на окупованій частині Запоріжжя цивільні сидять без світла і тепла, що створює соціальну напругу, яку окупантам важко контролювати.

Також російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційні станції (РЛС) не можуть ефективно працювати без стабільного стаціонарного живлення.

Як наслідок, українські сили дедалі успішніше завдають ударів по тилових базах, зокрема в Маріуполі. Пробитися через ворожу ППО стало значно легше, ніж пів року тому.

Саме тому зараз спостерігається масове завезення росіянами генераторів у Розівсько-Пологівську агломерацію. Вони намагаються компенсувати відсутність напруги в мережі, щоб захистити свої військові об’єкти.

«Не варто думати, що лише Україні складно. Росіяни теж оцінюють можливість або неможливість якихось мирних, гуманітарних процесів. Проте ми думаємо про наших людей, а вони — про власні військові інтереси. Тому вони змушені замислитись щодо перемир’я на полі бою. Звісно, з одного боку, нам не буде легше від того, особливо по лінії фронту, а з іншого — буде легше в тилу», — відзначив Андрющенко.

Нагадаємо, командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін (White Rex) застеріг, що активні розмови про можливе швидке завершення війни можуть демотивувати бійців на передовій. За його словами, постійні прогнози про «мир от-от» створюють ілюзію, через яку військові бояться стати «останньою жертвою» війни та втрачають концентрацію.

Капустін також наголосив, що заяви Кремля про переговори є спробою виграти час і захопити більше територій, а тому військовим не варто покладатися на надії на швидкий мир, а зосереджуватися на продовженні боротьби.