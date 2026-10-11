«Енергетичне перемир’я» Трампа: Зеленський прокоментував заяву президента США

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошене Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я» стало для нього новиною. Водночас Україна готова приєднатися до такого режиму, якщо на нього справді погодилася Росія.

Слова президента України приводить Axios.

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«Оголошення про припинення вогню було новиною для мене. Але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир’я, Україна погодиться», — сказав президент.

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Водночас, за даними журналіста Financial Times Крістофера Міллера, в української сторони на момент заяви Трампа не було інформації про погоджене «енергетичне перемир’я».

Високопоставлений український посадовець, наближений до президента Зеленського, заявив виданню, що саме в цей час ремонтні бригади відновлювали електро- та водопостачання у Києві після російських ударів.

«Ніхто не чув про це перемир’я», — сказав посадовець.

Що заявив Трамп про енергетичне перемир’я

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що між Україною та Росією нібито вже почало діяти енергетичне перемир’я.

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«Від цього моменту негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!» — заявив Трамп.

При цьому президент США не уточнив умов домовленості, переліку об’єктів, які мають бути захищені від ударів, та механізму контролю за дотриманням режиму.

У вересні Трамп уже робив схожу заяву, стверджуючи, що Україна та Росія фактично погодилися не атакувати енергетичні об’єкти. Тоді цю інформацію не підтвердили ані Київ, ані Москва, а російські удари по українській енергетичній інфраструктурі згодом лише посилилися.

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