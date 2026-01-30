Енергетичне перемир’я: Зеленський сказав, чи є пряма домовленість з Росією

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорення тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру відбулося під час тристоронніх зустрічей між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

«На зустрічі в Абу-Дабі обговорювалися різні питання, найчутливіші. Також американська сторона окремо говорила з нами. Я не знаю, чи вони говорили з Росією. Напевно, говорили. І американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації — з обох боків демонструвати ті чи інші кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії. Я сказав, що ми будемо дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків. У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків», — пояснив президент.

Він також зазначив: якщо Росія не буде бити по Україні, то ми не будемо застосовувати відповідні кроки.

«У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих переговорів люди домовляються. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було», — сказав президент.

«Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, — ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки. Ми завжди демонструємо, що підтримуємо всі раціональні американські ініціативи, підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації тощо. Якщо це питання припинення вогню, припинення ударів по енергетиці або інших деескалаційних кроків», — додав він.

Удари по енергетиці — що відомо про перемир’я

29 січня з’явилися повідомлення, що російське військове керівництво нібито запропонувало тимчасову заборону на удари по об’єктах інфраструктури України, зокрема енергетичних мереж та інших цивільних цілей. Цю інформацію поширили військові кореспонденти та Telegram-канали, цитуючи дані з російських джерел. Йшлося про те, що росіяни не будуть обстрілювати об’єкти в Києві, Київській області, інших областях України: під забороною — електрогенерація та підстанції, газо- та нафтосховища, склади пального.

Тим часом тема енергетичного перемир’я підіймалась під час тристоронніх мирних переговорів у Абу-Дабі, які відбулись в ОАЕ 22-24 січня. Згідно з даними медіа Financial Times, РФ могла погодитись на зупинку ударів по енергетиці, а Україну — на зупинку ударів по російських НПЗ.

Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів.