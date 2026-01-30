Енергетичне перемир’я, зустріч із Путіним та бусифікація — про що говорив Зеленський з журналістами

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами пояснив нюанси та деталі щодо останніх подій та заяв.

Про що говорив президент — читайте далі.

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією — яка є домовленість

Зеленський підтвердив, що обговорення тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру відбулося під час тристоронніх зустрічей між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ).

Він також зазначив, якщо не буде Росія бити по Україні, то ми не будемо застосовувати відповідні кроки.

«У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих переговорів люди домовляються. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було. Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, — ми не будемо бити по їхній енергетиці», — сказав президент.

Зустріч з Путіним у Москві — чи можливо це

Зеленський виключив можливість проведення прямих переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. Глава держави підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Я так само можу запросити його до Києва, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», — наголосив президент.

Як відомо, у Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі». Росія готова говорити про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, утім вона може відбутися тільки в Москві.

28 січня Путіна Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо готовий зустрітися з російським диктатором. Водночас він стверджує, що росіяни гарантують українському лідеру безпеку.

Переговори про мир — чи є прогрес

Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберегти єдність українського суспільства, дотиснути ворога і досягти справедливого і міцного миру.

Глава держави зазначив, що переговори щодо закінчення війни тривають, однак є розбіжності, які гальмують процес.

«Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні — щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область. Ми вважаємо, що жорсткі вимоги до України — це не компроміс. Це зміна територіальної цілісності країни. Саме той формат, про який публічно давала сигнал російська сторона. Ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але які точно не пов’язані зі зміною територіальної цілісності України», — наголосив президент.

Президент також повідомив, що питання про ЗАЕС входить до переліку територіальних питань.

Саме до цих питань, каже глава держави, сторони повернуться на наступній зустрічі. Однак саме територіальне питання — ключове, «яке ще треба вирішити».

Питання бусифікації

Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову розібратися з питанням бусифікації.

«Просив Палісу (заступник керівника Офісу президента Павло Паліса — ред.) разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати», — пояснив глава держави.

Про гарантії безпеки

Президент розповів про прогрес у питанні гарантій безпеки, розділивши їх на три кластери: «коаліція охочих», ЄС і США.

«З „коаліцією охочих“ ми підписали декларацію. Безумовно, це крок. І повірте, для європейців це сміливий крок з їхнього боку», — заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що цього недостатньо, оскільки парламенти країн-партнерів не поки що не підтримали і не проголосували за цю декларацію.