Енергетичний шантаж: Україна жорстко відповіла на “ультиматуми” Угорщини та Словаччини

Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози з боку «друзів Путіна»

Україна категорично відкидає та засуджує ультиматуми й шантаж з боку урядів Угорщини та Словаччини щодо можливого припинення енергопостачання. В українському зовнішньополітичному відомстві назвали такі дії провокативними та безвідповідальними в умовах російських обстрілів.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

Реакція Києва на енергетичний шантаж

У МЗС наголосили, що намагання Будапешта та Братислави тиснути на Київ під час екстремальних морозів і масованих атак РФ на енергетику лише підігрують агресору та ставлять під загрозу енергобезпеку всього регіону. Крім того, такі кроки шкодять їхнім власним компаніям, які працюють на комерційній основі.

Українська сторона запевнила, що перебуває на постійному контакті з Єврокомісією та вже поінформувала сусідів про наслідки російських ударів по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба». Попри щоденні загрози, стабілізаційні та ремонтні роботи тривають. Також Київ уже запропонував альтернативні шляхи постачання неросійської нафти до цих країн.

«Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва», — підкреслили в міністерстві, закликавши уряди двох країн до конструктивної взаємодії.

Через безпідставні погрози Україна розглядає можливість задіяти «Механізм раннього попередження», який передбачений Угодою про асоціацію з ЄС.

Угорщина та Словаччина готують енергетичну блокаду

Раніше офіційний Будапешт, координуючи свої дії зі Словаччиною, почав погрожувати Україні зупинкою постачання газу та електроенергії. Такий крок розглядається як «відповідь» на припинення транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Наприкінці січня російські війська завдали удару по інфраструктурі нафтопроводу в місті Броди, що спричинило масштабну пожежу, яку гасили 10 днів. Через це транспортування нафти зупинилося, а Угорщина та Словаччина почали звинувачувати Київ у нібито «політичному затягуванні» ремонту.

На тлі цих подій обидві країни вже припинили експорт дизельного пального до України. Проте аналітики запевняють, що навіть у разі повної зупинки постачання газу та електрики з цих напрямків, критичної ситуації не виникне завдяки запасам у сховищах та можливості імпорту з Польщі.