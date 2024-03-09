"Епоха миру закінчилась": Кулеба закликав до "необмеженого" постачання зброї Україні

Стратегія допомоги Україні "крапля по краплі" більше не працює.

Україні потрібні необмежені постачання військової допомоги, щоб вона могла зупинити російських агресорів.

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Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує DW.

На спільній прес-конференції у Вільнюсі з головами МЗС Латвії, Литви, Естонії та Франції він зазначив, що допомога "крапля по краплі" більше не буде приносити ефекту, тому її потрібно замінити на "необмежене та своєчасне" всієї необхідної зброї.

"Стратегія допомоги Україні крапля по краплі більше не працює. Якщо все продовжуватиметься так, як зараз, то добром не закінчиться ні для кого", - заявив Кулеба.

Крім того, Кулеба закликав зрозуміти, що "епоха миру" в Європі скінчилась, а всі "слабкі рішення" будуть лише призводити до "великих війн", тоді як "сильні рішення" будуть вести до їх закінчення.

Крім того, він заявив, що не бачить жодних проблем у присутності іноземних військових в Україні.

"У період з 2014 по 2022 рік в Україні дуже ефективно діяла безліч навчальних місій. Я не бачу причин, чому це не може тривати", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт пояснив, чи зможуть воювати іноземні війська на фронті у разі прибуття до України.

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