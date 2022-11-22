Ердоган анонсував наземну операцію в Сирії по курдських цілях

Турецький лідер заявив, що держава викорінить терористів танками, артилерією та солдатами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував 22 листопада, що Анкара "незабаром" почне наземну операцію в Сирії по курдських цілях, попри міжнародний тиск, що зростає.

Про повідомляє AFP.

Ердоган ще від травня погрожував новою військовою операцією на півночі Сирії, а посилив ці погрози після теракту у Стамбулі, що стався в листопаді.

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Зауважимо, що 20 листопада Туреччина завдала низки авіаударів у межах операції "Кіготь-меч", вразивши десятки курдських цілей в Іраку та Сирії.

Саме курдських повстанців Анкара звинуватила в теракті у Стамбулі, в якому загинули шестеро людей та ще 81 особа зазнала поранень. Йдеться про Робітничу партію Курдистану, яка визнана терористичною групою Євросоюзом та США.

"Протягом кількох днів ми були над терористами із нашими літаками, гарматами та безпілотниками. Дай Боже, ми їх усіх скоро викорінимо нашими танками, артилерією та солдатами", – заявив Ердоган у чорноморській провінції Артвін.

Зауважимо, що Робітнича партія Курдистану заперечує свою причетність до теракту у Стамбулі.

Нагадаємо, 20 листопада Туреччина оголосила про початок повітряної операції проти курдів.

Наступного дня в Держдепартаменті США закликали до деескалації в Сирії після того, як Туреччина почала операцію проти курдів.

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